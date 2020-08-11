بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 36204 حالة، منها 492 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولاية وهران أكبر حصيلة يومية بـ61 إصابة، تليها الجزائر العاصمة بـ52 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3771 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ2849 حالة ثم البليدة بـ2731 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3771 (+52)

وهران: 2849 (+61)

البليدة: 2731 (+13)

سطيف: 2704 (+15)

قسنطينة: 1323 (+1)

باتنة: 1143 (+29)

ورقلة: 1119 (+3)

بجاية: 1074 (+10)

تيبازة: 1030 (+15)

الجلفة: 982 (+8)

بسكرة: 971 (+13)

الوادي: 942 (+16)

المسيلة: 923 (+22)

البويرة: 839 (+5)

تلمسان: 791 (+26)

تيارت: 759 (+23)

عنابة: 737 (+20)

المدية: 632 (+5)

بومرداس: 597 (+5)

عين الدفلى: 583 (+10)

الأغواط: 583 (+4)

تبسة: 573 (+8)

مستغانم: 555 (+14)

أدرار: 555 (+11)

عين تموشنت: 551 (+4)

خنشلة: 540 (+14)

أم البواقي: 537 (+2)

تيزي وزو: 536 (+0)

جيجل: 405 (+11)

قالمة: 402 (+8)

برج بوعريريج: 390 (+3)

غرداية: 376 (+20)