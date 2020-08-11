وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مراسيم رئاسية تنص على إنهاء مهام عدة مسؤولين عبر الوطن على خلفية التلاعبات في انجاز المشاريع خاصة بمناطق الظل.

وحسب ما نقل التلفزيون العمومي فإن هذه القرارات مست رئيس دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، رئيس دائرة السانية بولاية وهران ورئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان.

وأضاف نفس المصدر أنه تم أيضا إنهاء مهام رؤساء بلديات: سيدي الشحمي بولاية وهران، سوق الحد بولاية غليزان، أولاد عبد القادر بولاية الشلف وأم العظام بولاية الجلفة، وإحالتهم إلى التحقيق.

كما تم إنهاء مهام كل من المسؤول الأول عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان، مسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، مسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد درّاج بولاية المسيلة ومسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة فيض البطمة بولاية الجلفة.