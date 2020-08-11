أكدت الوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، استثناء حمامات وأحواض السباحة من القرار الأخير الخاص بالفتح التدريجي لأماكن الاستجمام.

وجاء في بيان الوزارة الأولى " في البيان الصادر يوم السبت 08 أوت 2020،الذي حدد نظام تنفيذ القرار الـمتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والـمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء، تُذكر مصالح الوزير الأول بأن هذا القرار يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك".