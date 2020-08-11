تمكن نهار اليوم الثلاثاء،أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية عزابة من إنقاذ مجمع سكني من خطر حريق شبة في شاحنة نصف مقطورة كانت محملة بعلب الكارتون بالطريق الوطني رقم 44 شطر الواد الكبير ببلدية عين شرشار، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية احتراق 17 ألف وحدة كارتون واحتراق كلي لمقطورة الشاحنة وتم إنقاذ مجمع سكني والشاحنة.

من جهة أخرى، أشارت الحماية المدنية إلى انتشال مواطنين لجثة غريق بشاطئ واد القصب ببلدية فلفلة في سكيكدة الضحية يبلغ من العمر 20 سنة وينحدر من ولاية سوق أهراس.

الجثة نقلت من قبل الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سكيكدة.