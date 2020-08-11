حددت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء شروط الالتحاق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2020-2021 حسبما أفاد بيان للوزارة.

وجاء في النص الكامل للبيان "تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن التكوين في مرحلة الدكتوراه يخضع لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لاسيما منها:

- القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم 99-05 المؤرخ في 04 أبريل 1999, المعدل والمتمم، في مادته 19 التي تنص أن الإلتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين لشهادة الماستر أو الشهادات المعترف بمعادلتها، ينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.

- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 اوت 2008 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه في مواده من 15 غلى 19.

- المرسوم التنفيذي رقم 10-231 المؤرخ في 02 أكتوبر 2010 المتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه

- القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016، المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.

وبناء عليه فإن تأهيل عروض التكوين في طور الدكتوراه وتنظيم كيفيات الالتحاق به تعتمد على المقاييس العلمية والبيداغوجية والتنظيمية التالية :

-ضرورة استجابة المناصب المفتوحة للاحتياجات البيداغوجية والعلمية والإجتماعية والإقتصادية للبلاد.

-وجوب توفر أساتذة من المصف العالي في التخصص المطلوب فتحه وكذا وجود لجنة خاصة بالتكوين في الدكتوراه.

-وجوب توفر الشروط المادية اللازمة من مخابر بحث وتجهيزات علمية للعلوم التجريبية، وكذا توفر التوثيق العلمي المتخصص، وفضاء عمل كاف لكل طالب دكتوراه.

-تمكين الحاصلين على شهادة الماستر في نفس الفرع من المشاركة في المسابقة دون مراعاة التخصص.

-أن يكون عرض التكوين في الدكتوراه مودعا من قبل أستاذ من المصف العالي، وذا طابع وطني، ومحددا للتخصص وكذا عدد المناصب المفتوحة.

-خضوع المشروع المقترح للدراسة من قبل الهيئات العلمية للمؤسسة الجامعية (اللجنة العلمية للقسم, المجلس العلمي للكلية أو المجلس العلمي للمؤسسة).

-ضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه من طرف لجنة وطنية للتأهيل، ويمنح التأهيل لمدة ثلاث (03) سنوات.

-تنظيم الإلتحاق بالتكوين في طور الدكتوراه، على أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الماستر أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزارة المنعقد يوم الأحد 09 أوت 2020، وتحسبا لفتح عروض التكوين في طور الدكتوراه للموسم الجامعي القادم 2020-2021، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم الطلبة المهنيين من حاملي شهادة الماستر أو أي شهادة أجنبية معترف بها أنه سيتم توسيع الترشح للمشاركة في المسابقات المنظمة لهذا الغرض للإلتحاق بهذا الطور لفائدة الطلبة الراغبين في ذلك".