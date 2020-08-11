بن بوزيد للسفير الصيني: مهتمون باقتناء لقاح كورونا

أخبار الوطن
11 أغسطس 2020 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، لسفير جمهورية الصين الشعبية لي ليانه "اهتمام الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

فخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الصينية حيث قال الوزير بن بوزيد بالمناسبة أن الجزائر "تولي الأهمية البالغة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19" فيما أكد السفير جاهزية هذا اللقاح "خلال الفترة القصيرة القادمة".

في نفس السياق

استثناء أحواض السباحة من قرار فتح أماكن الاستجمام
توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
آخر مستجدات فيروس كورونا في الجزائر
هذا هو اسم اللقاح الروسي ضد كورونا
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول