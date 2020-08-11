أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، لسفير جمهورية الصين الشعبية لي ليانه "اهتمام الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

فخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الصينية حيث قال الوزير بن بوزيد بالمناسبة أن الجزائر "تولي الأهمية البالغة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19" فيما أكد السفير جاهزية هذا اللقاح "خلال الفترة القصيرة القادمة".