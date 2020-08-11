ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية خصص لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد عقب ازمة ندرة السيولة التي سادت أياما قليلة قبيل العيد، حسبما علم لدى الرئاسة.



وحضر اللقاء إلى جانب الوزير الأول مدير الديوان برئاسة الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية وكل من وزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، محافظ بنك الجزائر ومسؤولون من مختلف الأجهزة الأمنية.



