قامت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وردع التجار المخالفين لإجراءات الوقاية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر العاصمة بتعليق نشاط أزيد من 13 ألف محل و غلق 17 سوقا بلديا عبر مختلف المقاطعات الإدارية منذ انطلاق العملية إلى غاية يوم الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن ولاية الجزائر يتضمن حصيلة الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بمراقبة مدى الامتثال لتدابير الوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، أنه تم تعليق نشاط وغلق 13047 محل باحتساب المحلات التجارية المتواجدة داخل المراكز التجارية والأسواق.

كما تم تعليق نشاط 5233 محل تجاري و غلق 17 سوقا بلديا و تعليق نشاط 32 مركزا تجاريا.

وسجلت أكبر حصيلة بالنسبة لقرار تعليق النشاط للمحلات التجارية بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء التي عرفت تعليق نشاط 3476 محل بالاضافة إلى غلق سوقين بلديين و تعليق نشاط مركز تجاري واحد.

وخلال نفس الفترة أصدرت ذات اللجنة، يضيف البيان، قرارات تعليق نشاط 295 محلا بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس والتي عرفت تعليق سوقين بلديين أيضا.

في حين علق نشاط 81 محلا تجاريا وثماني مراكز تجارية بمقاطعة زرالدة. أما بمقاطعة حسين داي، يضيف ذات المصدر، فقد قررت اللجنة تعليق نشاط 136 محلا تجاريا وغلق سوقين بلديين، في حين أصدرت نفس القرارات في حق 147 محلا بمقاطعة الدرارية مع غلق 3 أسواق بلدية و مركزين تجاريين وكذا 192 محلا آخر على مستوى مقاطعة بئر التوتة وغلق سوق بلدي بها.

وتم كذلك تعليق نشاط 251 محلا تجاريا وغلق 3 أسواق بلدية و 3 مراكز تجارية بمقاطعة سيدي امحمد ، فيما سجل غلق 23 محلا وغلق سوق بلدي واحد بمقاطعة سيدي عبد الله . اما بالمقاطعة الإدارية لبراقي فقد تم تعليق نشاط 166 محلا تجاريا وذلك لإخلال التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.