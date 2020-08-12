تعديل مواقيت الحجر بست بلديات في تبسة

أخبار الوطن
12 أغسطس 2020 () - ف.غ
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أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل مواقيت الحجر الجزئي بست بلديات بولاية تبسة.

جاء في بيان الوزارة "بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بولاية تبسة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بأنه تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساءً إلى غاية الخامسة (5:00) صباحًا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداءً من يوم الخميس 13 أوت 2020، وذلك على مستوى البلديات التالية: تبسة، الشريعة، العقلة، بئر العاتر، الونزة، العوينات."

وأضاف البيان "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره، على البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

وأضاف "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره، على البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

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