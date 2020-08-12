تطرق وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استقباله سفير فيدرالية روسيا بالجزائر اغور بالييف إلى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الروسية والتقدم الكبير في إنتاجه من طرف المركز الوطني للبحوث المكروبيولوجية الروسي.

وأكد بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء، الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات اسماعيل مصباح ، تناول"الوضعية الوبائية التي يشهدها العالم حاليا جراء تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19 " حيث ذكر الوزير في هذا الشأن بـ "تعليمات رئيس الجمهورية على أن تكون الجزائر من بين الدول الأوائل لاقتناء اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19"وذلك حفاظا على صحة المواطنين" .

كما تم التطرق خلال المحادثات بين الجانبين - يضيف ذات البيان - إلى "مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الروسية "حيث أبرز السفير الروسي في هذا الإطار "التقدم الكبير في مجال إنتاج اللقاح من طرف المركز الوطني للبحوث المكروبيولوجية الروسي "مركز غماليا" الذي تم الإعلان عن تسجيله وسيكون متوفرا في السوق الدولية أواخر سنة 2020 وبداية 2021

". كما تناولت هذه المحادثات التي حضرتها أيضا المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام لمعهد باستور الجزائر إلى "'توسيع وتعزيز مجالات التعاون الثنائي في الميدان الصحي ". بالمناسبة أعرب سفير فيدرالية روسيا بالجزائر على "امتنانه للاستقبال الحار الذي حظي به "مشيدا "بالعلاقات الخاصة والعريقة التي تربط البلدين" وفق بيان الوزارة.