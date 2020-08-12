نطقت غرفة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الاربعاء، بالأحكام في القضية المتابع فيها المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد من عائلته ومسؤولين.

وأدان مجلس قضاء العاصمة المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بـ 12 سنة سجنا نافذة، وعام حبس غير نافذ لزوجته سليمة عناني، و8 سنوات لإبنه أميار، و7 سنوات لابنه مراد، و5 سنوات سجنا نافذا لابنه شفيق، أما ابنته شاهيناز فقد أدينت بسنتين منها سنة موقوفة التنفيذ.

وأدين الوزير الأسبق عبد الغني زعلان بـسنة سجنا نافذا أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة فقد تم الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذة، فيما تمت تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف.