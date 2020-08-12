حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تجتاح الولايات الساحلية الشرقية ومن أمطار رعدية في أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن الولايات المعنية بموجة الحر الشديدة هي : الطارف، عنابة وسكيكدة.

أما الولايات المعنية بالأمطار الرعدية فهي منطقتي تمنراست وأدرار التي يتوقع أن تتساقط بهما الأمطار بداية من زوال اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.