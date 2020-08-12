تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان بداية هذا الأسبوع من توقيف شخص مبحوث عنه دوليا وصادر ضده أمر بالقبض الدولي من قبل السلطات القضائية الفرنسية،عن تهمة جنحة الحيازة والحصول قصد البيع والنقل والعرض والتسليم لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة،وجناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وقد تم تقديم المعني أمام العدالة عن التهمة السابقة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

وبالمقابل تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، وهذا على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بإقليم الاختصاص، أين تم تكليف فوج عمل قصد الترصد للمعني وتحديد هويته، ليتم توقيفه وبعد تفتيش مسكنه تم حجز 1475 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات ترويج هذه السموم. حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق السالف الذكر وقدم بموجبه أمام العدالة عن التهمة السابقة.