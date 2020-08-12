تأجلت اليوم الأربعاء محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة بمحكمة سيدي محمد (مجلس قضاء الجزائر) بسبب غياب الشهود - حسب ما علم من مصدر قضائي.

وقد تم إيداع نائب المجلس الشعبي الوطني السابق بهاء الدين طليبة في 17 أكتوبر الماضي الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إليه في قضايا فساد من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة المذكورة حيث أن هذا الأخير متابع بعدة تهم من بينها "تبيض الأموال" و "التمويل الخفي للأحزاب" و "شراء الأصوات" خلال تشريعيات 2017.

و يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر من 2019 على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام.