في إطار التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا تنظم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية سيدي امحمد بن علي في غليزان ولمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد المقبل إجراء مسح شامل باستعمال وحدات الكشف السريع عن الفيروس المستجد، وذلك لفائدة أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن وهذا بعيادة سيدي امحمد بن علي، وبذلك فإن الإدارة تدعو الراغبين في إجراء الفحوص التقرب من العيادة مع احترام الإجراءات الوقائية كوضع الكمامات والتباعد.