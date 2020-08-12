أكد وزير التربية، محمد واجعوط، أن صحة التلاميذ، هي من أولويات الوزارة، في الدخول المدرسي المقبل. وقال الوزير، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تعزيز وحدات الكشف والمتابعة لضمان تغطية صحية للتلاميذ.

وكشف واجعوط، أن الوزارة تدعمت سنة 2019، بـ34 وحدة كشف جديدة، ليصبح مجموعها على المستوى الوطني، 1417 وحدة. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة موظفي القطاع، حيث تعمل الوزارة على فتح المزيد من مصالح طب العمل بكل الولايات، مع السهر على أن تكون عملية.

وأكد وزير التربية، محمد واجعوط، أن الوزارة عكفت على وضع عمليتين، لتخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الإبتدائي، بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وتابع الوزير ، أنه قد تم اعداد مخطط حصص التعلم الابتدائي، والتي ستمكنا من تخفيف الكتب وبالتالي تخفيف وزن المحفظة. بالإضافة إلى تزويد أساتذة الإبتدائي، بأدوات عمل تساعده في اعماله البيداغوجية.

وتتمثل العملية الثانية، في اطلاق مشروع المدرسة النموذجية الرقمية، بداية من الدخول المقبل 2020/2021، من خلال تصميم وتطوير 5 لوحات رقمية، واحدة لكل سنة في الابتدائي، تضم مجموعة من الوظائف لتسيير الكتب الرقمية.