أجرى الفوج الأول من رياضيي النخبة المعنيين بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، الفحوصات الطبية الرياضية اللازمة على مستوى المركز الوطني لطب الرياضة، وذلك من أجل تمكينهم من الالتحاق بالتربص المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية.

وكشفت وزارة الشبيبة والرياضة في بيان على موقعها الرسمي على "فايسبوك"، اليوم الأربعاء أن الفوج الأول من الرياضيين خضع لفحوصات طبية بالمركز الوطني لطب الرياضة بشوفالي، للاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل الدخول في معسكر تحضيري تحسبا للألعاب طوكيو.

كما أفاد البيان أن الرياضيين المعنيين بالألعاب الأولمبية، سيدخلون قريبا في تربص مغلق على مستوى مدرسة الملاحة الشراعية، الجزائر شاطئ. تجدر الإشارة، إلى أن الفوج الثاني، من رياضيي النخبة، سيخضع لنفس الفحوصات يومي 12 و 13 أوت الجاري حسب ذات البيان.