تنطلق، اليوم الأربعاء، مقابلات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والذي يشهد مشاركة كبار القارة العجوز.

وسيشهد هذا الدور مباريات مثيرة للغاية بمدينة شبونة البرتغالية، تحتل فيها مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الصدارة، ولن تتوقف آمال باريس سان جيرمان عن تحقيق اللقب ولكن كتيبة توماس توخيل ستصطدم بمفاجأة إيطاليا آخر سنتين، أتالانتا.

وربما كان الحظ رؤوفًا بالدولي الجزائري رياض محرز وزملاؤه بمواجهة ليون بدلًا من يوفنتوس، أمام كتيبة دييغو سيميوني فعليها أن تتعامل مع فريق هجومي من طراز عالمي وواعد مثل لايبزيغ.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الأربعاء 12 أوت: باريس سان جيرمان - أتالانتا الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

الخميس 13 أوت: أتلتيكو مدريد - لايبزيغ الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

الجمعة 14 أوت: بايرن ميونخ - برشلونة الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

السبت 15 أوت: مانشستر سيتي - ليون الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.