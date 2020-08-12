كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19) إجلاء 28.333 رعية جزائري من الخارج عبر 95 رحلة جوية و4 رحلات بحرية، بالإضافة الى الوافدين من المعابر الحدودية.

وقال بلجود في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، انه تم رصد غلاف مالي يقدر ب3 مليار دج لإيواء وإطعام هؤلاء المواطنين في مؤسسات فندقية، مشيرا الى أنه تم دفع مستحقات هذه المؤسسات في شطرها الأول والعملية لاتزال "متواصلة".

وفي اطار التضامن مع المتضررين من هذا الوباء، أوضح الوزير أنه تم "صب مبلغ 1.7 مليار دج لتوزيع منحة 10 آلاف دينار دج" وأنه تم "دفع الشطر الأول والثاني من هذه المنحة لفائدة 483 ألف عائلة، فيما تم دفع الشطر الثالث لفائدة 232 ألف معني من مجموع 245 ألف شخص تم إحصاؤهم".

وأضاف أنه تم تنصيب خلايا أزمة على مستوى كل ولاية لمتابعة الوضع والسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة لمكافحة هذا الوباء، حيث تم إحصاء 1560 وحدة لإنتاج الأقنعة وتوزيع 12 مليون قناع مجانا مع تخصيص 257 هيكل لإيواء أزيد من 9.300 طاقم طبي وشبه طبي وتوفير قدرات استيعاب ب 11 ألف سرير إضافي.

وفيما يخص مراقبة مدى احترام وتطبيق إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19، أفاد الوزير ان مختلف مصالح الأمن أخضعت مليون و750 ألف شخص للمراقبة، فيما تمت متابعة 340 ألف شخص قضائيا لعدم احترام هذه الإجراءات، بالإضافة الى تحويل 93 ألف مركبة للمحشر، الى جانب غلق 29 ألف محل تجاري على المستوى الوطني.