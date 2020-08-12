التمست اليوم، محكمة الجنح لولاية سكيكدة، عقوبات بالسجن النافذ في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية ومفتش المطاعم ونجل رئيس مصلحة المالية ومقتصدة اكمالية الخوارزمي، المتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، الالتماسات تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا ، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات في حق رئيسة مصلحة المالية ونجله صاحب مكتبة الجيل الجديد وأربع سنوات في حق مفتش المطاعم المدرسية وثلاث سنوات في حق مدير التربية السابق ومقتصدة الخوارزمي.

وهذا على خلفية تسديد فواتير شراء تعود إلى سنتي 2018 و2019 لصاحب المكتبة الذي هو نجل رئيس المصلحة المالية الذي كان يسير مكان ابنه بحجة أنه يساعده نظرا لنقص التجربة في الميدان ،غير أن رئيس المصلحة كان يلجأ إلى مكتبة ابنه لاقتناء اللوازم التي تحتاج إليها مديرية التربية ،و خلال الجلسة كل واحد حاول التملص من التهمة الموجهة إليه حيث أن مدير التربية نفى علمه بان رئيس المصلحة المالية يملك نجله مكتبة ، وبخصوص الفواتير قال لم أتفطن أنها تحمل نفس المكتبة أي الجيل الجديد ولم يعلم بشيء إلا بعدما استدعي من قبل مصالح الشرطة حسب تصريحه.

وبخصوص التأشير على الفاتورات برر ذلك بكونها تحمل عبارة عمل منجز معترفا من جهة أخرى انه هو الآمر بالصرف وان رئيس المصلحة غير مؤهل لأخذ أي قرار قبل استشارته ، رئيس المصلح بصفته المتهم الرئيسي المتواجد في السجن أكد أن العمليات التي تمت مع مكتبة نجله قانونية وقد سبق ،حسب صريحة في المحاكمة أن سبق له وان استشار مدير التربية بالقول أن ابنه يملك مكتبة وهل يسمح له بالتعامل مع القطاع ير مدير التربية الذي أنهيت مهامه نفى كل ما جاء على لسان رئيس مصلحة المالية .

أما المكلف بالتفتيش ألغدائي قد أكد أمام القاضي أن مدير التربية هو من قال له اتصل مع رئيس مصلحة المالية من اجل شراء لوازم وهو على علم أن نجل رئيس المصلحة له مكتبة الأمر الذي نفاه مدير التربية ، وبخصوص السلع التي استلمت ولم تدخل المخزن قال المشتبه فيه أنها دخلت المخزن على مرحلتين مضيفا انه يجهل ان تكون مكتبة الجيل الجديد هي لنجل رئيس مصلحة المالية.

أما المتهم نجل رئيس مصلحة المالية فقد أكد في الجلسة أن والده هو من يقوم بتحرير الفواتير لكونه لا يفقه شيء في هذا الميدان المقتصدة من جهتها صرحت أمام الضبطية القضائية إنها تعرض لضغوطات وفي الجلسة أرجعت هذه الضغوطات إلى خوفها معاقبتها في حالة عدم تسديد الفواتير التي أرسلت لها في ظرف مغلق إضافة إلى مكالمة هاتفية من رئيس ملحة المالية يؤكد عليها على تمرير الفواتير مع كتابة واحدة باسم صاحب مكتبة الجيل الجديد الذي هو نجل رئيس مصلحة المالية لمديرية التربية وتجدر الإشارة أن قاضي الجلسة قد اجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.