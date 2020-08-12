تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أوت الجاري، من تحقيق "نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين" للقوات المسلحة عبر مختلف النواحي العسكرية, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، حققت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أوت 2020، نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر مختلف النواحي العسكرية".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بعشرة (10) قناطير بمنطقة عرة إيقيدي بولاية أدرار، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع

مصالح الأمن الوطني والجمارك، خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم 191.1 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال عمليات مختلفة بكل من النعامة، الجزائر العاصمة وعين الدفلى".

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني "سبعة (07) تجار مخدرات بحوزتهم 10300 قرص مهلوس بكل من قسنطينة، تبسة والوادي وعين أمناس، فيما تم توقيف أربعة (04) مهربين بحوزتهم 20 قنطارا من مادة التبغ بالوادي وقسنطينة".

وأضاف ذات البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، "تسعة (09) أشخاص وحجزت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع, 610 كيلوغرام من مادة النحاس، 35 مولدا كهربائيا، 19 مطرقة ضغط وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم في ذات الإطار "توقيف مهرب كان على متن شاحنة محملة بـ49728 وحدة من الألعاب النارية بورتلة، وحجز 3677 لتر من الوقود الموجه للتهريب بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف".

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط "محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 132 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان, عين تموشنت، الشلف، سكيكدة،عنابة والطارف، في حين تم توقيف 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، تمنراست، سوق أهراس والبيض".