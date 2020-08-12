بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 36966 حالة، منها 495 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية بجاية أكبر حصيلة يومية بـ69 إصابة، تليها الجزائر العاصمة بـ51 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3822 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ2888 حالة ثم البليدة بـ2766 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3822 (+51)

وهران: 2888 (+39)

البليدة: 2766 (+35)

سطيف: 2712 (+8)

قسنطينة: 1333 (+10)

باتنة: 1156 (+13)

بجاية: 1143 (+69)

ورقلة: 1127 (+8)

تيبازة: 1040 (+10)

الجلفة: 1000 (+18)

بسكرة: 990 (+19)

الوادي: 974 (+32)

المسيلة: 938 (+15)

البويرة: 853 (+14)

تلمسان: 799 (+8)

تيارت: 777 (+18)

عنابة: 746 (+9)

المدية: 635 (+3)

عين الدفلى: 600 (+17)

بومرداس: 598 (+1)

الأغواط: 590 (+7)

تبسة: 574 (+1)

مستغانم: 561 (+6)

أدرار: 557 (+2)

عين تموشنت: 555 (+4)

خنشلة: 552 (+12)

تيزي وزو: 549 (+13)

أم البواقي: 539 (+2)

جيجل: 411 (+6)

قالمة: 403 (+1)

برج بوعريريج: 390 (+0)

غرداية: 382 (+6)

سيدي بلعباس: 356 (+5)

سكيكدة: 345 (+0)

تيسمسيلت: 334 (+3)

معـسكر: 321 (+2)

ميلة: 316 (+1)

بشار: 300 (+0)

سوق أهراس: 257 (+0)

نعامة: 247 (+0)

البيض: 225 (+0)

الطارف: 192 (+0)

تمنراست: 192 (+0)

الشلف: 175 (+10)

تندوف: 158 (+8)

غليزان: 152 (+9)

إليزي: 108 (+0)

سعيدة: 61 (+0)