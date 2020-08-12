نظم اليوم مواطنون بالوادي وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة للمطالبة بالقصاص في حق مرتكب جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها أمس شاب بالغ من العمر 21 سنة. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالاقتصاص من الجاني وتسليط أقصى العقوبات عليه.

وكانت جريمة القتل قد وقعت أمس في مزرعة بالضاحية الغربية لمدينة الوادي حيث أقدم الجاني وبصحبته رفيقته المتواطئة معه على قتل الضحية بسيف حاد قاطعا رأسه من الوريد إلى الوريد ثم قطع يده ومثّل بجثته ثم غادر الجاني المكان مع رفيقته.

غير أن الضحية استطاع مهاتفة شقيقه وإبلاغه بالأمر رغم الدماء المتفجرة من رقبته ويده ومواضع في جسمه إلا أنه فارق الحياة فور وصوله لقسم الاستعجالات.

وقد ألقت مصالح الأمن القبض على الجاني ورفيقته وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة التي هزت سكان المنطقة.