تتوالى الهبات التضامنية الهائلة من مختلف ولايات الوطن، لفائدة السكان المتضررين من الهزة الأرضية التي مست ولاية ميلة يوم الجمعة الماضي، حيث استقبلت الولاية إلى غاية اليوم الأربعاء 12أوت حسب بيان من الولاية قوافل قادمة من عدة ولايات.

وكشف نفس البيان عن قائمة بالمساعدات التي وصلت إلى المنكوبين على غرار ولاية سطيف ( قافلة 01) : 2000 بطانية، 200 خيمة و( قافلة 02): 100 خيمة، 1000 غطاء، 1000 قفة كبيرة الحجم. ولاية عنابة: مواد غذائية مختلفة، مواد النظافة والتطهير، مياه معدنية. ولاية المسيلة: 100 خيمة، 200 قنطار فرينة، 200 قنطار سميد، حليب. ولاية جيجل: أسرة، أفرشة، أغطية ومواد غذائية مختلفة،إلى جانب ولايات أخرى ومنها الجزائر العاصمة: مواد غذائية ممثلة في الماء والزيت والسكر، ومؤسسات خاصة منها مؤسسة FADIRCO من الجزائر العاصمة: مواد التطهير والنظافة. الهلال الأحمر الجزائري لولاية باتنة: مواد غذائية، مواد التطهير، بطانيات، والهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة مواد غدائية مختلفة وتجهيزات طبية لفائدة كمستشفى فرجيوة، فضلا عن بلدية وادي العثمانية: مواد غذائية ومواد النظافة، و بلدية التلاغمة: مواد غذائية مختلفة.

أما فيما يخص مراكز تخزين المواد المجمعة ضمن هذه القوافل فقد تم تخصيص عدة نقاط تتوفر فيها شروط التخزين حسب البيان ذاته وهي: مركز الطفولة المسعفة بوادي النجاء، المركز الطبي الاجتماعي بمقر الولاية، مقر الهلال الأحمر الجزائري بميلة، قاعة الحفلات بلعريبي ببلدية ميلة، الملعب البلدي "بلقاسم بلعيد"، خصص لتجميع المياه المعدنية، حظيرة بلدية ميلة، خصص لتجميع الخيم والأغطية.

تجدر الإشارة أن عملية توزيع هذه الإعانات أوكلت لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن الذي يتكفل بتوزيعها بالتنسيق مع رئيس دائرة ميلة وبعض رؤساء الدوائر المتضررة من الزلزال.