لم يفصل المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مصير منافسة كأس الجزائر 2019-2020، المعلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا، مشيرا أنه في انتظار رد من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن بيان الهيئة الفيدرالية اليوم الأربعاء: "بالنسبة لطبعة موسم 2019-2020 من كأس الجزائر، لم يتمكن المكتب الفيدرالي من الفصل في هذه المسألة لأنه في انتظار رد الوزارة الوصية، بالنظر إلى خصوصية المنافسة".

وعلى غرار البطولة الوطنية، تم تعليق كأس الجزائر منذ شهر مارس الماضي في ختام ذهاب الدور ربع النهائي، الذي جرى يومي 10 و 11 من نفس الشهر.

ولا تزال ثمانية أندية تنافس على جبهة كأس الجزائر وهي أهلي برج بوعريريج، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة، وداد بوفاريك، اتحاد بلعباس، أمل بوسعادة، نادي بارادو وجمعية وهران.

وأفاد رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي, يوم 17 جويلية الفارط أنه من الممكن استئناف منافسة الكأس، على عكس البطولة التي توقفت نهائيا عقب الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة للهيئة الفيدرالية.

وقال: "مواصلة كأس الجزائر ممكن، حيث تستطيع أن تكون محطة تحضيرية تحسبا للموسم المقبل".