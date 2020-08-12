كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد كمال بلجود اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال هذه السنة بداية العمل بـ “الإمضاء الالكتروني واطلاق خدمة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد” مشيرا إلى أنه سيتم أيضا “اعداد بطاقية وطنية لتسهيل عملية الاستشراف”.



وأوضح السيد بلجود في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة أن ملف مشاريع رقمنة القطاع “يتجلى في عدة مشاريع وتطوير تطبيقات الكترونية تسمح بتحسين جودة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم “تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني لكل شخص طبيعي ودراسة سبل تعميمه على الأشخاص المعنوية”.



