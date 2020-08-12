أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن منحة الخطر الاستثنائية، التي اقرها رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي الصحة، الذين يواجهون وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، قد "تم دفعت كليا تقريبا".

وأضاف الوزير أن هناك "ربما بعض الاختلالات العملية"، مشيرا إلى أن هذه المنحة قد "تم دفعها تقريبا" لجميع المستخدمين.

كما أكد السيد بن بوزيد في تصريح للإذاعة الجزائرية على هامش لقاء الحكومة بالولاة الذي افتتح اليوم الأربعاء بقصر الأمم، لقد "ذكرنا جميع مدراء الصحة بدفع منحة الخطر للسلك الطبي قبل عيد الأضحى، لكن توجد هناك في بعض الأحيان، حالات من الاختلالات الصغيرة لا أعرفها.

ربما تكون هذه العملية -يضيف الوزير- قد نظمت بشكل جيد على العموم، لكن قد تكون هناك حالات شاذة في 1 أو 5 بالمائة من الحالات".