أعلنت مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن انقطاع الماء الشروب اليوم الخميس ببلدية القليعة ولاية تيبازة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن انقطاع الماء، الذي سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر، سببه أشغال إصلاح تسرب على قناة توزيع المياه الصالحة للشرب من حديد بقطر 250 ملم على مستوى بلدية القليعة في ولاية تيبازة.

وسيترتب عن هذه الأشغال ـ يضف ذات المصدرـ انقطاع التزود بالماء على بعض الأحياء التابعة لبلدية القليعة،وهي: حي الساحل، حي 140 مسكن، حي 296 مسكن، حي كركوبة، حي EPLF، حي 52 و 28، حي 152 مسكن. وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين بالأحياء المعنية أنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند انتهاء الأشغال. كما قدمت اعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناتج عن هذه العملية.