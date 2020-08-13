انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح نحو اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6 بالمائة يوم الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر. لكن تقريرا حكوميا أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إذ عززت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب.

وارتفع الطلب الأمريكي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس ، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل يوميا.