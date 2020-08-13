تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف المتهم بارتكاب حربق غابة بني عطلي الذي تسبب في التهام النيران لـ 71 هكتارا من المساحة الغابية حيث بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية تم فتح تحقيق ومكنت التحريات خلال 24 ساعة من توقبف المشتبه فيه وهو راعي غنم، يقطن بحوش المسعودي،

وقد صرح أثناء مراحل التحقيق أنه أضرم النار في الأحراش اليابسة وسط الغابة لغرض حرق الغطاء النباتي وتهيئة المنطقة للرعي خلال السنة المقبلة. للإشارة فإن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تعالج بهده القضية،أربع قضايا متعلقة بحرائق الغابات، وعلى إثرها تم توقيف خمسة أشخاص أحيلوا أمام الجهات القضائية.