أكدت جامعة "جونز هوبكنز"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، مع حلول صباح اليوم الخميس13 أغسطس، وصل إلى 20.2 مليون إصابة.

وأشار البيان، إلى أن الوباء شمل حتى الآن 188 دولة. ووفقا للبيان، أصيب 20620847 شخصا في العالم، بمرض كوفيد-19. وبلغت الزيادة في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 565 ألفا. وخلال فترة الوباء بأكملها، توفي 749358 شخصا من المصابين بالمرض، وتعافى منه أكثر من 12.77 مليون شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة، تحتل الصدارة في قائمة أعداد المصابين (عدد الإصابات المسجلة يزيد على 5.19 مليون حالة). في المركز الثاني، البرازيل (أكثر من 3.16 مليون)، وفي المركز الثالث، الهند (أكثر من 2.32 مليون) . وتم تسجيل معظم ضحايا العدوى في الولايات المتحدة - 166026 شخصا. وفي البرازيل تجاوز عدد الوفيات بسبب المرض الـ 100 ألف.