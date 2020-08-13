أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إنشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي حيث توكل لها مهام الإطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية.

وقال بلجود في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة أنه "تطبيقا للإصلاحات الحكومية الرامية لتحسين تسيير الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي، قررت السلطات العمومية إنشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية" مبرزا أن ذات المؤسسة توكل لها "مهام تسيير المدارس الابتدائية في مجال النقل و الإيواء والإطعام وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية".

وأكد وزير الداخلية بأن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو "الآن قيد الدراسة".

وتحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، سيتدعم قطاع التربية - حسب نفس المسؤول- بعدة هياكل جديدة منها "415 مجمعا مدرسيا و143 متوسطة" بالإضافة إلى "96 ثانوية و560 مطعم مدرسي" وكذا " 77 قاعة رياضة و43 ملعبا بالإضافة إلى 89 وحدة كشف". وفي نفس الإطار سيتم قريبا توزيع "650 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل".