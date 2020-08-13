كشفت أمينة عثامنية مديرة الصيرفة الإسلامية بالمديرية المركزية للبنك الوطني الجزائري، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل فتح خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى عديد الوكالات، لتصل في نهاية سبتمبر المقبل إلى 32 وكالة على أن تعمم في نهاية ديسمبر المقبل على مستوى 48 ولاية.

وأوضحت أمينة عثامنية مديرة الصيرفة الإسلامية بالمديرية المركزية للبنك الوطني الجزائري، على أمواج القناة الأولى اليوم الخميس، أن البنك قبل أن يطرح منتجاته الإسلامية، قام بدراسة للسوق لتحديد شرائح المجتمع الجزائري المتطلعة للصيرفة الإسلامية واقتراح منتوجات وفقا لهاته التطلعات ،

مشيرة إلى طرح 9 منتجات في مرحلة أولى ، خمسة منها متعلقة بالتوفير وتضم خدمات منتجات تحت الطلب ( إيداع الأموال وسحبها في أي وقت وبدون أي زيادة) وحساب ودائع تحت الطلب وهو موجه للأفراد والهيئات التي ليس لها أغراض تجارية كالجمعيات ، إضافة إلى الحساب الجاري الإسلامي الموجه للتجار والمؤسسات الربحية ، وحساب التوفير الإسلامي بصيغتين الأولى تحت الطلب بدون أرباح والثانية بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة حسب مدة تجميد الأموال وفق مبدأ المضاربة،

أما المنتجات الخاصة بالتمويلات ، فهي حسب مديرة الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أربعة ، ثلاثة منها موجه للأفراد وهي صيغ المرابحة والمرابحة لشراء مسكن والمرابحة لشراء سيارة وشراء تجهيزات الكهرومنزلية والأثاث إضافة إلى الصيغة الرابعة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك الموجه للمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة .

وبشأن الشروط وتلقي كافة الشروحات عن منتجات الصيرفة الإسلامية ، أحالت عثامنية ، إلى البوابة الإلكترونية المستحدثة على مستوى الموقع الإلكتروني للبنك الوطني الجزائري ، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة بسيطة جدا منها ما تعلق بالسن، والأجر الشهري.