تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعلي منجلي التابعة لأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة محل أمر دولي بالقبض.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني في بيان لها اليوم الخميس، بأن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات بخصوص شخص مبحوث عنه وفق أوامر قضائية حيث مكنت عمليات البحث والتحري وكذا الاستغلال الجيد للمعلومات من تحديد مكان تواجده.

وأضاف ذات المصدر بأنه بعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه بالقرب من محور دوران محطة الترامواي بعلي منجلي مفيدا بأنه بإخضاعه للملامسة الجسدية القانونية عثر بحوزته على 4 قطع من المخدرات "كيف معالج" مخبأة داخل علبة سجائر ومهيأة للترويج إضافة إلى كمية من المهلوسات ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

واستنادا لذات المصدر الأمني فإن التحقيق مع الشخص الموقوف بين أنه محل أمر دولي بالقبض بخصوص قضية "المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة".

و بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني عن جرم "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة" تم تقديمه بموجبه أمام النيابة المحلية حسب ذات البيان.