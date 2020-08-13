توفي شخصان (02) غرقا بولايتي بجاية وسكيكدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية. وحسب المصدر ذاته فإن حالتي الوفاة سجلتا بشاطئ عش الباز ببلدية ودائرة بجاية وفي المسبح البلدي بحي العربي بن مهيدي ببلدية ودائرة سكيكدة.

وفي سياق آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 112 حريق منها 43 حريقا غابة، 30 حريق أدغال، 46 حريق حشائش وأحراش، 03 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 321 هكتار من الغابات، 675 هكتار من الأدغال، 612 هكتار من الحشائش وكذا 4500 حزمة تبن، 5725 شجرة مثمرة و21 نخلة محروقة.

أما بخصوص حوادث المرور، أشار بيان الحماية المدنية إلى أنه لم يتم، خلال نفس الفترة، تسجيل حالة وفاة عدا إصابة 208 أشخاص بجروح مختلفة.

وبشأن النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت وحدات الحماية المدنية بـ 58 عملية تحسيسية عبر 14 ولاية ( 43 بلدية) لتوعية المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت نفس الوحدات بـ 138 عملية تعقيم عبر 22 ولاية (64 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث تم تجنيد لهاتين العمليتين 463 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 58 سيارة إسعاف و 68 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 31 إقامة مخصصة لوضع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج تحت الحجر الصحي، في كل من ولايات الجزائر، الطارف، تيبازة، ڨالمة، وهران، قسنطينة، بومرداس، عنابة، تيزي وزو والوادي.