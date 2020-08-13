أودع اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة 11 شخصا رهن الحبس المؤقت ينشطون ضمن ثلاث عصابات إجرامية أدخلت الرعب في نفوس المواطنين تحت جنح الظلام ، باستعمال الأسلحة البيضاء والعصي على مستوى الطريق المؤدي إلى الشواطئ بالجهة الغربية للولاية .

وقد تم توقيف هؤلاء الأشرار عن طريق نداءات مواطنين مفادها أن مجموعة من الأشخاص قامت بالاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء والعصي .

وعليه قامت فرقة الدخل السريع بوضع خطة محكمة، حسب خلية الإعلام والصحافة، تمكنت من خلالها من توقيف 5 أشخاص وحجز كمية من الأسلحة البيضاء والعصي، كما قامت فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع الفرقة الجنائية والوحدات العملياتية من توقيف أربعة أشخاص على مستوى القطب العمراني الجديد ببوزعرورة ببلدية فلفلة وبحوزتهم كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداء على المواطنين وتوقيف شخصين آخرين بحوزتهم مخدرات .

المواطنون حسب نفس المصدر استحسنوا هذه العملية حيث تخلص سكان بوزعرورة من هؤلاء الأشرار الذين زرعوا الرعب في نفوس المواطنين. وقد أحيلوا نهار اليوم الخميس على وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي اصدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت .