أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر إن جائحة كوفيد-19 قد تتسبب في نقل بعض مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لملاعب محايدة وإن أي قرار بتغيير الملاعب الأصلية سيصدر على الأرجح قبل نهائي دوري الأبطال في 23 اغسطس.

ومن المقرر إقامة أول جولتين من دوري الأمم في الفترة بين الثالث والثامن من سبتمبر خلال الفترة الدولية. ويعقد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عادة اجتماعاته على هامش نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وقد يعقد مؤتمرا عبر الهاتف خلال الأيام العشرة القادمة.

ومع تباين الأوضاع الصحية عبر أوروبا مما يستلزم تغيير القيود المفروضة لاحتواء الوباء سيسعى اليويفا إلى تجنب إلغاء مباريات في اللحظات الأخيرة.

وقال اليويفا الأسبوع الماضي "سنحتاج إلى تعاون وثيق بين كل الفرق والاتحاد الأوروبي لضمان إقامة كل المباريات في مواعيدها وبانتظام. لا نستبعد احتمال إقامة مباريات دولية في ملاعب محايدة في هذه المرحلة".

وألغى اليويفا بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما وقرر أيضا تأجيل بطولة أوروبا للرجال تحت 19 عاما إضافة إلى عدد من مباريات منتخبات الشباب الأخرى.