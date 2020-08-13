أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 488 إصابة بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يتواصل تسجيل عدد حالات إصابة تحت حاجز الـ500 لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 37454 حالة.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1341 وفاة.

فيما يخص حالات التعافي فقد بلغ عددها 26004 منها 377 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية، كما يتواجد 44 مريضا في العناية المركزة.