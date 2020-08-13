بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 37187 حالة، منها 488 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت 15 ولاية أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية تصدرتها وهران بـ62 إصابة تليها بجاية (44 إصابة) والجزائر العاصمة ( 43 إصابة).

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3865 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ2950 حالة ثم البليدة بـ2791 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3865 (+43)

وهران: 2950 (+62)

البليدة: 2791 (+25)

سطيف: 2721 (+9)

قسنطينة: 1338 (+5)

بجاية: 1187 (+44)

باتنة: 1186 (+30)

ورقلة: 1144 (+17)

تيبازة: 1054 (+14)

الجلفة: 1011 (+11)

بسكرة: 997 (+7)

الوادي: 976 (+2)

المسيلة: 974 (+36)

البويرة: 859 (+6)

تلمسان: 814 (+15)

تيارت: 791 (+14)

عنابة: 779 (+33)

المدية: 643 (+8)

بومرداس: 606 (+8)

عين الدفلى: 602 (+2)

الأغواط: 598 (+8)

تبسة: 577 (+3)

مستغانم: 566 (+5)

خنشلة: 561 (+9)

أدرار: 557 (+0)

عين تموشنت: 555 (+0)

تيزي وزو: 555 (+6)

أم البواقي: 543 (+4)

جيجل: 421 (+10)

قالمة: 403 (+0)

غرداية: 394 (+12)

برج بوعريريج: 392 (+2)

سيدي بلعباس: 356 (+0)

سكيكدة: 345 (+0)

تيسمسيلت: 336 (+2)

معـسكر: 321 (+0)

ميلة: 316 (+0)

بشار: 314 (+14)

سوق أهراس: 265 (+8)

نعامة: 247 (+0)

البيض: 225 (+0)

الطارف: 192 (+0)

تمنراست: 192 (+0)

الشلف: 182 (+7)

تندوف: 160 (+2)

غليزان: 152 (+0)

إليزي: 113 (+5)

سعيدة: 61 (+0)