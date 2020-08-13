تعاقد مهاجم شباب باتنة، فايق عمران، اليوم الخميس، لمدة ثلاثة مواسم مع شباب قسنطينة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

اللاعب عمران (23 سنة) سجل الموسم الماضي مع شباب باتنة 8 أهداف في 24 مباراة، كما أنه سبق له حمل ألوان أندية اتحاد الشاوية، مولودية قسنطينة وأمل مروانة.

وأصبح عمران ثالث لاعب جديد "للسنافر" في الميركاتو الصيفي بعد كل من المدافع أحمد معمري (وداد بوفاريك) ووسط الميدان أمين بغلول (جمعية وهران) اللذين أمضيا بدورهما عقدا يمتد لثلاثة مواسم.

بالإضافة إلى عمليات الاستقدام هذه، سجل نادي الشرق الجزائري خلال هذا الأسبوع تعيين يزيد لعلى على رأس مجلس الإدارة، وهو إطار مسير ضمن الشركة الوطنية لأشغال الآبار، صاحبة أغلبية الأسهم، خلفا لسعيد ناوري.

كما سجل شباب قسنطينة عودة المدرب عبد القادر عمراني بعقد لموسمين، حيث قاد هذا الأخير السنافر للتتويج بلقب البطولة الوطنية خلال الموسم الكروي 2017-2018.