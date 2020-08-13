أقدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس على توقيف ميمون بن عبد الرحمان من مهامه على رأس مكتب الهلال الأحمر بميلة، عقب الزيارة التي قادتها للولاية أمس وبالضبط بلدية فرجيوة.

وحسب رئيس المكتب المجمدة مهامه فإن الأسباب التي قدمتها بن حبيلس، تتعلق بعدم رضاها عن ظهوره في التلفزيون الجزائري في إحدى النشرات تحت غطاء مديرية الشؤون الاجتماعية بدلا من الهلال الأحمر باعتباره موظفا في المديرية المذكورة، وهو الأمر الذي اعتبرتها غير مقبولا.

هذا ما أثار غضب بن حبيلس التي أبدت تذمرا كبيرا من ممثلها بميلة وقررت تنحيته، غير أن المعني نفى الأمر جملة وتفصيلا، موضحا أنه لم يظهر باسم مديرية الشؤون الاجتماعية بتاتا وكان يمارس مهامه بصفته ممثلا للهلال الأحمر.

وقال رئيس مكتب الهلال الأحمر الموقف بأن القرار جائر في حقه وأسباب تنحيته غير موضوعية وغير مقنعة.

وكانت بن حبيلس قد حطت الرحال بفرجيوة على رأس قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الهزة الأرضية الأخيرة، دون أن تزور مدينة ميلة ولا أن تتفقد الوضع في المخيم، وهو ما أثار استياء المنكوبين بميلة.