أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) سوف يشارك السلطات اللبنانية والمعنيين الدوليين الآخرين في التحقيقات بشأن انفجار بيروت الذي وقع منذ أيام ونتج عنه مقتل أكثر من 170 شخص وإصابة الآلاف.

وأوضح ديفيد هيل، بحسب مصادر إعلامية، اليوم الخميس أن "بيروت دعت مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي للمشاركة في هذا التحقيق وأن هذه إحدى الطرق التي يمكن لواشنطن من خلالها مساعدة لبنان للتعامل مع آثار الكارثة".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يزور فيه المسؤول الأمريكي الأراضي اللبنانية عقب وقوع حادث الانفجار يوم 4 أوت الجاري.