أكدت مملكة البحرين اليوم الخميس، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام.

وأفادت الخارجية البحرينية في بيان، بأنها تشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات توصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، واستمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الخارجية في البيان، إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية أن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان صدر إثر المكالمة، إن السيسي أعرب خلالها عن "التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشاد الرئيس المصري "بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية".