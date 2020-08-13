وصفت المسؤولة الفلسطينية البارزة والمفاوضة المخضرمة حنان عشراوي يوم الخميس الاتفاق بين "الكيان" والإمارات لتطبيع العلاقات بأنه ”تخل كامل“ عن الفلسطينيين.



وبموجب الاتفاق الذي توسطت في إبرامه الولايات المتحدة، وهو الأول بين الصهاينة ودولة خليجية عربية، وافق الكيان المحتل على تعليق خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقلة.



ولدى سؤالها عما إذا كانت السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية كانتا على علم بأن هذا الاتفاق قيد الإبرام قالت عشراوي لرويترز ”لا. لم تكن السلطة ولا المنظمة ولا القيادة الفلسطينية على علم بأن ذلك سيحدث. لقد صُدمنا. اتفاقاتهم السرية خرجت الآن بالكامل للعلن. إنه تخل كامل“.