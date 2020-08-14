كشفت إذاعة هيئة البث الصهيوني "مكان" من مصادر قالت إنها مطلعة في واشنطن، عن الدول العربية التي ستحذو قريبا حذو الإمارات وتطبع علاقاتها مع الكيان المحتل.

وحسب الإذاعة العبرية فبعد توقيع الصهاينة بما يسمى اتفاق سلام مع الإمارات، قالت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة "القدس"، إن كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا عن هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعمان.

وأكد مسؤول صهيوني لوسائل إعلام عبرية أنه يمكن أن تكون مملكة البحرين الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات رسمية مع الكيان.