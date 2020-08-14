اتفق نادي لاتسيو الإيطالي ، على ضم أحد النجوم العرب، ليحمل ألوانه في الموسم المقبل، بناء على رغبة المدير الفني للفريق، سيموني إنزاغي.

وحسب قناة "سبورت إيطاليا"، فإن لاتسيو أتم بالفعل اتفاقه لضم النجم الجزائري محمد فارس، لاعب سبال، عقب تقديمه موسمًا مميزًا في الكالتشيو. وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين الناديين نظير 9 ملايين أورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضحت أن هناك لاعبًا شابًا من صفوف لاتسيو قد يتم إقحامه أيضًا ضمن صفقة محمد فارس. وذكرت القناة الإيطالية أنه من المتوقع إعلان الصفقة بشكل رسمي في بداية الأسبوع المقبل.

وكان اللاعب الجزائري مرتبطًا أيضًا بالانتقال إلى فيورنتينا وكالياري وتورينو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.