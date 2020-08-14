أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، أن "كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر".

وقال الرجوب ، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه، الخميس، بين الاحتلال، والإمارات، برعاية أمريكية، أن هناك علاقة تاريخية تربط القيادة الفلسطينية، بالإمارات، لافتاً إلى أن الورقة الفلسطينية ليست ورقة التوت للتطبيع، مضيفاً: أن "كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر".

وأوضح الرجوب، في لقاء عبر قناة (فلسطين الفضائية)، مساء الخميس، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وضع نفسه تحت تصرف الإرادة الفلسطينية الرافضة للاتفاق الإماراتي الصهيوني، مؤكدا أن الاحتلال يراهن على استمرار الانقسام الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.