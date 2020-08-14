تُكثف إدارة النادي الأهلي محاولاتها لإعادة، النجم يوسف بلايلي إلى جدة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الرياضية" السعودية، أن هناك محاولات تجريها إدارة نادي الأهلي حاليًا لنقل الجزائري يوسف بلايلي من بلاده إلى السعودية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وأضافت المصادر: "سبب تعطّل عودة يوسف حتى الآن يعود إلى إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام أي رحلات، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد".

وكانت إدارة نادي الأهلي قد حاولت إعادة يوسف أكثر من مرة، وكان آخرها يوم 9 أوت الجاري عندما وفرت طائرة خاصة بالتعاون مع وزارة الرياضة السعودية من أجل عودته قبل أن يتم إلغاء الرحلة.

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.