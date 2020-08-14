قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر بن زيان، بأن يوم 23 أوت 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي للطلبة الجامعيين ومواصلة التعليم عن بعد.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي "فايسبوك" أشار الوزير أنه "نلفت عنايتكم الكريمة طالباتنا وطلبتنا الأعزاء بأن يوم 23 أوت 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد، مضيفا أن "الالتحاق بالدروس حضوريا سيعلن عنه من طرف كل مؤسسة جامعية، في تاريخ لاحق، حسب تطور الوضعية الوبائية في كل ولاية". وتابع الوزير بن زيان إن "سلامتكم وأمنكم الصحي هو همنا الأول والأساس".