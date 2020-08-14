أوروبا تشتري 400 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

العالم
14 أغسطس 2020 () - ك.ب / وكالات
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 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إبرام اتفاقية أولية مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

وغردت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عبر "تويتر" قائلة: "أوفينا بوعودنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين، أقوياء معا".

وكانت فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأنها تأمل في وصول لقاح إلى الأسواق "قبل الخريف، بدعم من الاتحاد الأوروبي".

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